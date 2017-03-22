Мадрид, 22 марта, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Руководство Военно-морского флота Испании требует от своего правительства ввести запрет на вход британских атомных субмарин в порт Гибралтара из-за их технического состояния, сообщает газета El Confidencial Digital.

U.S. Navy Подводная лодка «Тайрелесс»

Испанские военные моряки болезненно восприняли сообщения о выявленной утечке в системе охлаждения атомного реактора британской подлодки «Тренчент» типа «Трафальгар». Тогда британский флот решил приостановить эксплуатацию всех четырех атомных подводных лодок этого типа.

Напомним, в 2000 году аналогичная неисправность была выявлена на подводной лодке «Тайрелесс», относящейся к тому же типу «Трафальгар». Тогда авария создавала угрозу радиоактивного заражения окружающей среды, но субмарина все равно зашла в порт Гибралтара для ремонта. Это в конечном итоге привело к дипломатическому конфликту между Испанией и Великобританией.

По информации испанских СМИ, с 2001 года британские атомные подводные лодки не менее 80 раз заходили в порт Гибралтара.

В заявлении командования ВМФ Испании содержится требование к правительству Испании запретить допуск субмарин типа «Трафальгар» в Гибралтар.

При этом в середине февраля 2017 года эксперты сообщали о том, что неисправность в реакторе АПЛ «Тренчент» типа «Трафальгар» настолько серьезна, что может идти речь о трещине в атомном реакторе субмарины.

Напомним, полуостров на южном побережье Испании с 1713 года является заморской территорией Великобритании. Мадрид постоянно оспаривает государственную принадлежность полуострова с населением 30 тыс. человек. Тем не менее по результатам референдумов 1967 и 2002 годов население Гибралтара отказывалось от перехода под юрисдикцию Испании.