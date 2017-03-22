Ростов-на-Дону, 22 марта, 2017, 17:35 — ИА Регнум.

На территории Ростовской области введен особый противопожарный режим. Как проинформировали ИА REGNUM 22 марта в региональном ГУ МЧС России, в списке — пять районов и столица донского казачества.

ru.torange.biz Пожар

Так, быть предельно внимательными необходимо жителям Волгодонского, Неклиновского, Мясниковского, Морозовского и Багаевского районов, а также Новочеркасска. В чрезвычайном ведомстве уточнили, что особый противопожарный режим действует в 36 населенных пунктах.

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Спасатели напоминают, что в период действия особого режима жителям Дона нельзя посещать леса, запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор на территориях поселений и городских округов. Нарушители будут оштрафованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Ростовская область передала МЧС России первую крылатую амфибию Бе-200ЧС. Она пополнила авиапарк чрезвычайного ведомства и будет задействована, в том числе, для тушения лесных пожаров с воздуха. За один заход на очаги пожаров Бе-200 сбрасывает 12 тонн воды.

В случае необходимости самолет-амфибию задействуют для борьбы с огнем на территории Северо-Кавказского федерального округа и Республики Крым.