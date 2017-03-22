Москва, 22 марта, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Первый вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Александр Туляков посетил в Индии сервисный центр, созданный для ремонта и обслуживания боевых самолетов МиГ-29UPG, сообщает пресс-служба ОАК.

indiannavy.nic.in Индийские истребители МиГ-29

Сообщается, что сервисные центры создаются в рамках программы модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Индии.

Этот центр будет производить восстановительный ремонт аппаратуры связи, систем управления, воздушной сигнализации и других систем.

Кроме того, в рамках программы планируется создание в Индии сервисного центра для бортовых радиолокационных станций (БРЛС) «Жук-МЭ», тренажерного центра для подготовки пилотов МиГ-29UPG, а также склада запчастей.

Сервисные центры создаются в тесном взаимодействии с ВВС Индии, российской компанией РСК «МиГ», индийскими компаниями «Basant Aerospace Pvt. Ltd.», «Alpha Design Technologies Pvt. Ltd.» и с филиалом Сбербанка в Индии.

Общая стоимость контрактов на построение сервисной инфраструктуры превышает $20 млн.