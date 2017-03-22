Москва, 22 марта, 2017, 17:21 — ИА Регнум. В Москве завершился один из ведущих экологических форумов страны — VIII международный форум «Экология», организованный АНО «Общественный форум «Экология». Деловая программа 2017 года была посвящена обсуждению путей решения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Года экологии в России и по результатам Государственного Совета при президенте РФ в декабре 2016 г. — привлечения внимания к экологической тематике, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Для обсуждения экологической повестки в Москве собрались более 600 представителей из 57 регионов России и 7 иностранных государств.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мероприятия, работу форма курировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды, председатель общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» Николай Валуев. Депутатский корпус принял самое активное участие в работе форума — в деловой программе выступили председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев и заместитель председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной думы РФ Владимир Пушкарёв и другие депутаты. Открывая работу форума, Николай Валуев отметил, что на протяжении 8 лет форум ежегодно задает ориентиры для совершенствования законодательства и госполитики в сфере охраны окружающей среды и развития отрасли обращения с отходами. Площадка форума создает условия для открытого диалога между властью, обществом и бизнесом. Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева подчеркнула, что Государственная дума VII созыва планирует вести активную работу по развитию законодательства и нормативно-правового регулирования в природоохранной сфере. Прежде всего, эта деятельность должна вестись при поддержке экспертного сообщества, что делает работу форума, собравшего на своей площадке ведущих представителей бизнеса, науки и общественных организаций, особенно востребованной.

Одной из главных тем в 2017 году стало развитие отрасли переработки отходов. Правила игры в этом сегменте обсуждали представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций в секции по переработке отходов. Заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов сообщил, что ежегодно на территории России образуется порядка 5 млрд тонн отходов. И хотя доля бытовых отходов в этом объеме невелика — менее 1% — но нарушения в размещении именно этого типа отходов, образование несанкционированных свалок вызывают у населения больше всего вопросов. Очень серьезно стоит проблема переработки: в основном, отходы размещаются на полигонах и свалках и лишь 4−5% направляется на переработку. Развитию сферы мешают как устаревшие законодательные нормы, так и отсутствие в отрасли инфраструктуры и недостаточное количество компаний, занимающихся переработкой мусора. В рамках мероприятия были представлены уникальные отечественные и иностранные проекты по переработке отходов и рекультивации загрязненных территорий. Участники форума согласились, что необходимо на государственном уровне стимулировать бизнес и население направлять отходы на переработку и возвращать в экономику, а не захоранивать или сжигать. Для этого было предложено внести ряд изменений в действующее законодательство, стимулировать население, в том числе финансово, производить раздельный сбор отходов, а также поддерживать и вовлекать в отрасль малый и средний бизнес. В этих целях на форуме был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между АНО «Общественный форум «Экология» и общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В русле текущей государственной природоохранной политики крупные банки и институты развития заявили о том, что готовы участвовать в финансировании экологических проектов и разрабатывать экономические механизмы стимулирования отрасли переработки отходов. Участники форума отметили, что курс государства на зеленое развитие экономики является ответом на ожидания жителей страны. В России набирает силу тренд на ответственное потребление и требовательное отношение населения к качеству окружающей среды. Чтобы эффективно решать экологические проблемы, необходимо повышать прозрачность и открытость информации, касающейся хозяйственной деятельности предприятий и состояния экологии в регионах, вводить механизм общественного контроля, развивая экологическое волонтерство.

На рабочих и панельных сессиях форума участники обсудили развитие системы водно-коммунального хозяйства в России, внедрение наилучших доступных технологий, формирование экологически комфортной городской среды и другие темы. Представители крупнейших нефтяных компаний России подняли тему обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой промышленности в контексте сохранения хрупкой экосистемы Арктики. Также участники форума особо обратили внимание на критическую ситуацию в сфере охраны животного мира и катастрофический рост случаев браконьерства. В качестве пути решения проблемы Николай Валуев предложил создать федеральный институт инспекторов по охране животных — так называемых экополицейских, а также привлекать к этой работе общественных инспекторов.

Результатом работы форума станет итоговая общественная резолюция, в которую войдут конкретные предложения по совершенствованию природоохранной государственной политики и законодательства. Резолюция будет направлена в Федеральное собрание РФ и профильные федеральные органы власти. Основные направления и структура резолюции были утверждены на первом заседании общественного совета АНО «Общественный форум «Экология» под председательством Николая Валуева, которое завершило работу форума.

В рамках выставочной экспозиции ведущие российские и зарубежные компании продемонстрировали инновационные проекты и оборудование в области охраны водных ресурсов и безопасного освоения природных богатств, технические средства для осуществления мониторинга загрязнения природных сред, а также услуги в сфере предотвращения и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. Свои разработки представили НПП «Биотехпрогресс», «345 механический завод», ООО «Эко-Потенциал», «Компания Нью Текнолоджис Плюс», НПО «Акваинж», ГК «Техполимер», VOMM Impianti е Processi (Италия) и другие лидеры отрасли.

Партнёрами форума выступили ПАО «Газпром нефть», Банк ВТБ (ПАО), ЗАО «Экрос-Инжиниринг» и АО «Мосводоканал». Специальным партнером стал партийный проект «Экология России» политической партии «Единая Россия». Генеральные информационные партнеры: Год экологии в России, МИА «Россия сегодня», ИА REGNUM.