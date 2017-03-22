Кишинёв, 22 марта, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо председателю Высшего евразийского экономического совета, президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, в котором просит предоставить Молдавии статус наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Додон рассчитывает, что его инициатива будет рассмотрена в конце мая на заседании глав государств — членов ЕАЭС.

Presedinte.md Игорь Додон

Молдавский президент также сообщил, что 3 апреля в Кишинёве состоится международный экономический форум, в котором примет участие председатель коллегии Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

«Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнёрство должно преследовать исключительно национальные интересы нашей страны», — заявил Додон.

Presedinte.md Письмо Игоря Додона Алмазбеку Атамбаеву

Напомним, переориентация внешнеполитического курса была одним из предвыборных обещаний Додона в период президентской гонки. В то же время президент Молдавии обладает символическими полномочиями, и реальных рычагов для пересмотра внешней политики у него нет. А парламент и правительство находятся под полным контролем Демократической партии, декларирующей прозападный курс.

До сих пор «разворот на Восток» в исполнении Додона заключался в том, что со здания резиденции президента Молдавии сняли флаг ЕС, а сам Додон с начала года дважды посетил Москву.