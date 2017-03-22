Москва, 22 марта, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало решение украинских властей запретить въезд на Украину сроком на три года российской певице Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году пройдет в Киеве. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник в МИД РФ.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

МИД РФ считает, что решение СБУ запретить Самойловой въезд на Украину — это «циничное и бесчеловечное решение».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на Украину в течение ближайших трех лет. СБУ утверждает, что Самойлова нарушила украинское законодательство и в связи с этим ей запрещено въезжать на Украину.

Вся «вина» Самойловой, по мнению украинских властей, состоит в том, что она приезжала в Крым и делала некие высказывания относительно украинской власти в социальных сетях.

Таким образом, Самойлова не сможет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году пройдет в Киеве.