Одесса, Украина, 22 марта, 2017, 17:10 — ИА Регнум. 19 марта на Украине сотрудники Службы безопасности и бойцы спецподразделения «Альфа» задержали девять членов агентурной сети российских спецслужб. Об этом сегодня, 22 марта, на брифинге в Киеве заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всюду шпионы!

«Нами была проведена многоходовая, специальная операция по обезвреживанию сети, резидентурной сети спецслужб Российской Федерации, которая действовала в восточных и южных регионах нашего государства. По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ, т. е. ГРУ ГШ ВС РФ (Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — ред.). Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, соответственно сбор информации об этих объектах. Также проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, также посягательство на информацию с ограниченным доступом, которая касается дислокации украинских частей, боеготовности этих частей, перемещения военнослужащих и боевой техники и другой информации, передача которой в РФ причинила бы много вреда нашим национальным интересам», — рассказал Ткачук.

По его словам, эта группа якобы готовила диверсии и теракты в отношении граждан Украины непосредственно на территории южных областей. «Вторым заданием, которое было отработано кураторами из Москвы, непосредственно из ГРУ ГШ, для этой резидентурной сети была подготовка диверсий и терактов в отношении граждан Украины на территории южных областей нашего государства», — подытожил Ткачук.

Он также сообщил, что во время обысков у членов агентурной сети российских спецслужб был обнаружен список с именами семи проукраинских активистов. «Во время обысков нами был найден список из семи фамилий проукраинских активистов, которые активно действуют на территории областей нашего государства. Конечно, их фамилии мы не разглашаем, потому что злоумышленникам уже удалось установить дополнительно и места проживания этих людей, а также маршруты их передвижения. Они изучали образ жизни этих людей. Следственные действия продолжаются, в том числе и оперативные действия нашей службы продолжаются», — сказал Ткачук.

В то же время начальник Главного управления военной контрразведки СБУ Сергей Левченко сообщил, что члены группы соблюдали конспирацию. «Все члены резидентурного звена пророссийски настроены, но все с большой охотой и удовольствием получали вознаграждение как в российских рублях, так и в украинских гривнах, так и в американских долларах», — добавил Левченко.

Он проинформировал, что руководителем и координатором этой сети была женщина-агент из Одессы. «Она принимала участие в событиях на Куликовом Поле в Одессе. Нами задокументирован выезд этой женщины в Крым, где она прошла обучение в разведывательном центре ГРУ Генштаба РФ. В ее обучении принимали участие кураторы непосредственно из Москвы. Во время обучения в Крыму с ней были отработаны легенды прикрытия работы группы на территории Украины, были отработаны задачи этой группы, были отработаны размеры денежного вознаграждения за ту информацию, которую должна была группа предоставлять центру РФ», — добавил Левченко.

Начальник Главного управления военной контрразведки СБУ также сообщил, что в преступную группу вошли как действующие военнослужащие, так и военнослужащие, которые в последние годы были уволены в запас, но имели широкие связи. «Все члены этой сети, как военнослужащие, так и уволенные в запас, из-за пророссийских взглядов поддерживали создание так называемой Одесской народной республики, а некоторые из них принимали участие в событиях на Куликовом Поле в Одессе. Им были поставлены задачи — прежде всего копирования тайных документов, визуального наблюдения за движением военных колонн, войск, фотографирование военных объектов как в Одессе, так на всем юге Украины», — считает Левченко.

Он уточнил, что всего были задержаны девять членов группы, четырем из них была избрана мера пресечения в виде содержании под стражей, остальные находятся под контролем СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что Шевченковский районный суд Киева выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении «народного губернатора Донетчины», лидера движения «Народное ополчение Донбасса» Павла Губарева. Жителя Донецка обвиняют в попытке изменения границ территории Украины и захвате административных зданий.

«Установлено, что гражданин Украины П. Губарев, находясь в г. Донецк, в течение февраля — марта 2014 г. с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия Губарева парализовали работу органов власти и управления Донетчины, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории региона «террористической организации «ДНР».

Ранее, 16 февраля, СБУ открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения (Захара) Прилепина. «Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258−3 («Участие в деятельности террористической организации») и ч. 1 ст. 258−5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины», — отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.