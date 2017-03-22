Ереван, 22 марта, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Ереване задержан бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян. Информацию о задержании Бабаяна подтвердили члены его семьи.

Photolure Самвел Бабаян

Член блока «Оганян-Раффи-Осканян», зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян сказал в эфире радио «Азатутюн», что по имеющейся у него предварительной информации, Самвел Бабаян задержан.

На данный момент никакой официальной информации по данному поводу получить не удалось. Пресс-секретарь Службы национальной безопасности Армении не отвечает на звонки.

По данным армянских СМИ, Самвел Бабаян координирует деятельность предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), который возглавляет бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, а также бывшие министры иностранных дел страны Вардан Осканян и Раффи Ованнисян.

Создание блока связывают со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, хотя, как в самом блоке, так и в аппарате экс-президента эти сведения опровергают.

14 марта в селе Джрарат произошел инцидент с применением оружия в отношении сторонников блока ОРО, в результате которого три человека получили ранения и были госпитализированы.

После этого бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян в одном из интервью заявил, что заместитель начальника полиции Армении Левон Ереносян лично вовлечен в кровавый инцидент в селе.

Он подчеркнул, что командующий войсками полиции со своими родственниками действовал по указке властей, пытаясь таким образом держать в страхе людей и не позволить им участвовать в предвыборном собрании блока.

«Если закон не действует и все группировки действуют, как хотят, значит, скажем людям: «народ, вооружайтесь, если кто-то в вас стреляет, вы тоже стреляйте». Что еще можно представить, если замначальника полиции в погонах стоит посреди и участвует в драке, но заявляет, что его не было в республике или что он не был там, но в кадре ты видишь, что он находился там, что это означает?» — сказал тогда Бабаян.

Сегодня, 22 марта, газета «Жаманак» со ссылкой на свои источники сообщила, что властям стало известно, что до 2 апреля (день парламентских выборов в Армении — ИА REGNUM ) теневой лидер альянса «Оганян-Раффи-Осканян», экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян планирует аналогичные «Сасна Црер» действия.

«Власти информированы во всех деталях обо всей программе, однако не предпринимают никаких действий, никого не задерживают, чтобы во время выборов вдруг не повысить рейтинг альянса «Оганян — Раффи — Осканян». Однако ситуация с каждым днем так накаляется, что не исключаются резкие шаги со стороны Службы национальной безопасности, вплоть до арестов», — написала газета.

Сегодня же СНБ Армении сообщила, что двое граждан Армении были задержаны за попытку контрабанды из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Связано ли это с задержанием Самвела Бабаяна — пока неизвестно.