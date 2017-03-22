Москва, 22 марта, 2017, 16:56 — ИА Регнум. На этой неделе, 24 марта, состоится заседание ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос о величине ключевой ставки. Риски понижения ставки ЦБ на 0,25% уже закладываются в текущие котировки рубля, отмечает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На российском рынке рубль сдает позиции по отношению к доллару. Пока все движение выглядит как локальная коррекция волны снижения от 14 марта. Потенциал роста в рамках этого сценария находится в диапазоне 58,50 — 58,70 рублей за доллар. Сегодня рубль находится под давлением распродаж на нефтяном рынке. Техническая картина по нефти осталась прежней. Котировки по марке Brent стоят вблизи долгосрочного тренда 50 долларов за баррель. Вероятность пробоя этого уровня растет», — говорит эксперт.

Главным фактором, влияющим на рубль, станет на этой неделе заседание совета директоров ЦБ, где будет принято решение по ключевой ставке Банка России, констатирует Капустянский.

«Единого консенсус-прогноза у аналитиков нет. Мы допускаем, что ставка может быть понижена, но, вероятно, с минимальным шагом в 0,25%. Подобные риски, на наш взгляд, уже сейчас закладываются в текущие котировки на фоне снижения курса российского рубля», — указывает аналитик.