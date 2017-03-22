Москва, 22 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Не стоит более ожидать выхода доллара в паритет с евро, уверены в Citigroup. Как обращает внимание Financial Times, банк сменил свои ожидания и теперь прогнозирует, что евро упадет до $1,04 в течение следующих 6−12 месяцев по сравнению с $0,98 в предыдущем прогнозе. Citigroup объясняет свои ожидания по курсам спорами в администрации президента США относительно отмены реформы Obamacare и рисками по выборам во Франции.

Pixabay.com Доллар и евро

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов, о паритете евро/доллара не стоит думать.

«Еще в прошлом году я писал, что в случае завершения года выше отметки 1.0500, в 2017 году мы будем ожидать роста до отметок 1.1000, а потом и 1.1500. И здесь абсолютно не нужно ничего выдумывать про выборы во Франции или про Obamacare, нужно просто посмотреть на график валютной пары евро/доллар за последние два года. На графике отчетливо видно, что в течение последних двух лет торги проходят в достаточно широком, но все-таки боковом диапазоне, где нижней границей является отметка 1.0500 (за два года ниже этой отметки котировки были всего три недели), а верхней границей этого диапазона является отметка 1.1500. Уровень 1.1000 является не только психологически мощным, он также отчетливо виден на графике, как уровень, от которого в течение этих двух лет разворачивались среднесрочные тренды (и в 2015 и в 2016). Так что, аналитики Citi просто напросто подстраивают фундамент под технику, пытаясь скрыть свой непрофессионализм и ошибки в прогнозах за изменением политической ситуации в еврозоне», — отметил Чернов.

По его словам, даже их прогноз о том, что в течение трех месяцев будет рост до 1.1000, а в течение всего года потом падение к 1.0400 выглядит абсолютно не обоснованным с точки зрения фундамента: «Одни если».

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«А вот с точки зрения техники отметка 1.0400 является практически минимальной за последние 14 лет (те самые три недели торгов ниже 1.0500), но никаких предпосылок к снижению в эту область на данный момент нет! Риски от выборов в Нидерландах уже исчезли, так как победил кандидат от правящей партии, на дебатах во Франции на первом месте оказался Франсуа Фийон, что также снижает все риски по выходу Франции из ЕС, далее последует очередь Германии», — уточнил аналитик.

При этом он напомнил, что не только политика влияет на курс. «В прогнозе Citigroup ни слова нет про монетарную политику ЕЦБ и ФРС, а ведь среднесрочные тренды формируются, в том числе и исходя из ожиданий по кредитно-денежной политике ЦБ. Напомню, что уже с апреля ЕЦБ начинает постепенно сворачивать программу количественного смягчения экономики, что совсем недавно вновь подтвердил глава ЕЦБ Марио Драги. Вот и давайте спросим теперь у аналитиков Citigroup, что будет с евро, когда уже в апреле еврозона будет печатать на 20 млрд евро в месяц меньше? О какой 1.0400 они вообще говорят, если с постепенным выключением «печатного станка» начнутся мысли, разговоры и ожидания повышения ставок в еврозоне?», — добавил Чернов.

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Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов в свою очередь заявил, что на данный момент на мировом валютном рынке идет закрытие коротких позиций по основным валютам против доллара США. Игроки разочарованы. Ралли доллара не получилось. ФРС США, повысив ставку, сделал все, чтобы максимально сгладить влияние этого повышения на рынки. Именно после этого события доллар стал сдавать позиции, потеряв по индексу уже больше 3%. Курс евро в паре с долларом вышел на важный уровень 1.08.

Он также обратил внимание, что с апреля ЕЦБ сократит на 20 млрд евро объем программы количественного смягчения.

«Данные по инфляции в Еврозоне выходят выше ожиданий, общий уровень инфляции уже дошел до целей ЕЦБ. В этих условиях в Европейском ЦБ начались разговоры о возможности повышения депозитной ставки, пока на уровне академических предположений. Все это способствует стабильности евро. На данный момент говорить о паритете с долларом не приходится», — пояснил Богданов.

Вместе с тем он добавил, что на рынке все может случиться и паритет евро к доллару нельзя исключать из списка целей валютного спекулянта.

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Аналитик eToro Михаил Мащенко заявил ИА REGNUM, что прогнозы касательно паритета евро-доллара составлялись в атмосфере всеобщей эйфории и невероятной веры в результативность обещанных Дональдом Трампом реформ и их скорейшее внедрение. «Теперь, когда страсти улеглись, мы видим первые ростки сомнений и выхода инвесторов из состояния гипноза, ведь суровая реальность берет свое: разгоняющаяся инфляция при снижении темпов роста экономики — сложная задача, которую так просто решить не получится. Тем не менее, подобные фундаментальные причины не означают моментального падения фондового рынка или проблем с курсом валюты — все будет зависеть от настроений инвесторов, которые, возможно, получат новую порцию негатива 23 марта и приступят к распродажам американских активов», — отметил Мащенко.

По его мнению, паритет до конца года выглядит сейчас так же маловероятно, как и рост цен на нефть и курса рубля до значений 2014 года.

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Напомним, что в конце декабря аналитики допускали, что доллар выйдет в паритет к евро уже в начале 2017 года. Так, аналитик ГК EXNESS (Группа компаний EXNESS) Сергей Кочергин заявлял, что уже в первом квартале 2017 года доллар и евро могут вырасти до 65 рублей на фоне вероятной коррекции нефтяных котировок в область 50 долларов за баррель.

В начале января аналитик Forex Optimum Иван Капустянский также заявлял о сохранении тенденции достижения паритета USD/RUB и EUR/RUB.