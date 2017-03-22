Ярославль, 22 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В Ярославской области стартует акция «Всей семьей в музей», в ходе которой крупнейшие музеи региона примут посетителей с детьми бесплатно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Для бесплатного посещения будут открыты Ярославский, Рыбинский и Переславский музеи-заповедники, Ярославский художественный музей, мемориальный музей-заповедник «Карабиха» и Угличский музей.

Ярославский музей-заповедник

В Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике подготовили специальное занятие, на котором расскажут, как правильно посещать музеи и на что важно обращать внимание. А в Угличском государственном историко-архитектурном и художественном музее проведут игру-квест, дающую возможность погрузиться в историю родного края и страны.

«Время и дни бесплатного семейного посещения нужно уточнять в каждом музее. Акция проводится в рамках соглашения между Правительством Ярославской области и ОАО «Славнефть-ЯНОС». Важно, что посетить выставку можно будет всей семьей. И в этом особая ценность, ведь ничто так не укрепляет семью, как совместное переживание от соприкосновения с миром искусства», — считает директор областного департамента культуры Марина Васильева.