Сеул, 22 марта, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Аварийно-спасательные службы Южной Кореи начали подъем затонувшего парома «Севол», унесшего жизни 295 человек, 22 марта сообщает Agence France-Presse.

jinjoo2713 Паром «Севол»

Затонувшее судно находится на глубине более 40 метров в юго-западном регионе страны.

Около 50 человек, потерявшие своих близких при крушении судна, наблюдали за работой аварийно-спасательных служб.

Власти Южной Кореи полагают, что внутри парома могут оказаться тела девяти погибших.

После того, как «Севол» будет поднят со дна моря, его доставят в порт Мокпхо для проведения дополнительного расследования и поиска тел пропавших без вести.

Напомним, пассажирский паром «Севол» затонул у юго-западной оконечности Корейского полуострова 16 апреля 2014 года.

250 из 295 человек, погибших при крушении парома, были школьники от 15 до 19 лет.