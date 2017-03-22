Калуга, 22 марта, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Тела мужчины, женщины и пятилетнего ребенка с признаками отравления угарным газом обнаружены утром 22 марта утром в квартире дома на улице Мичурина в Калуге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь-криминалист СУ СКР по Калужской области Владимир Рухов.

Пресс-служба следственного управления СКР по Калужской области Вытяжка

По предварительным данным, на кухне квартиры одновременно с газовым водонагревателем была установлена принудительная вытяжка над газовой плитой, которая затягивала продукты горения в квартиру, препятствуя их отводу в дымоход.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как поясняют специалисты, одновременная работа газовой колонки и вытяжки является нарушением правил эксплуатации газонагревательных приборов и может привести к трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2017 года в Калуге также с отравлением угарным газом госпитализировали двух взрослых и двух месячных младенцев.

В январе 2017 года, четырехлетний ребенок скончался от отравления окисью углерода в одном из домов в калужском микрорайоне Турынино. Мальчик погиб из-за неисправной газовой колонки, которая, согласно экспертизе, имела обратную тягу.

В 2016 году в Калуге было зафиксировано 88 случаев отравления угарным газом, три из них закончились летальным исходом. Между тем, у 70% жителей Калуги отсутствуют договора на обслуживание с газоснабжающими организациями.