Татарстан, 18 сентября, 2014, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, коллективу Министерства лесного хозяйства республики был представлен новый руководитель. Им стал теперь уже бывший глава Арского района 58-летний Алмас Назиров. Наиль Магдеев , возглавлявший Минлесхоз четыре года, «покинул пост в связи с переходом на новое место работы».

«Главное, что такие перемены дают возможность каждому человеку себя реализовать и проявить на новом месте», — отметил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков , представлявший нового руководителя. Он также сказал, что за время работы Магдеева министерство добилось высоких показателей. В частности, в 2013 году Татарстан был признан лучшим субъектом РФ по организации и обеспечению производства лесов.

Сам Наиль Магдеев подчеркнул, что Минлесхоз находится в хорошем состоянии, работают все инструменты, которые нужны для содержания и охраны лесов. Ильдар Халиков вручил новому министру лесного хозяйства министерский портфель и значок члена правительства Татарстана.

В приветственной речи Алмас Назиров отметил, что сегодня для него особенный день. «Я после 13-летнего перерыва вновь возвращаюсь в лесной мир. Лес — моя жизнь, судьба, профессия. 26 лет я отдал служению лесному хозяйству Татарстана», — сказал он.

Новый министр лесного хозяйства Татарстана заверил, что благодаря хорошей команде, созданной Наилем Магдеевым, поставленная задача по сохранению и рациональному использованию лесов будет достигнута.