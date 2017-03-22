В Татарстане назначен новый министр лесного хозяйства
Татарстан, 18 сентября, 2014, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, коллективу Министерства лесного хозяйства республики был представлен новый руководитель. Им стал теперь уже бывший глава Арского района 58-летний Алмас Назиров.
«Главное, что такие перемены дают возможность каждому человеку себя реализовать и проявить на новом месте», — отметил премьер-министр Татарстана
Сам Наиль Магдеев подчеркнул, что Минлесхоз находится в хорошем состоянии, работают все инструменты, которые нужны для содержания и охраны лесов. Ильдар Халиков вручил новому министру лесного хозяйства министерский портфель и значок члена правительства Татарстана.
В приветственной речи Алмас Назиров отметил, что сегодня для него особенный день. «Я после 13-летнего перерыва вновь возвращаюсь в лесной мир. Лес — моя жизнь, судьба, профессия. 26 лет я отдал служению лесному хозяйству Татарстана», — сказал он.
Новый министр лесного хозяйства Татарстана заверил, что благодаря хорошей команде, созданной Наилем Магдеевым, поставленная задача по сохранению и рациональному использованию лесов будет достигнута.