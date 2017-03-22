Киев, 22 марта, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) официально запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на украинскую территорию в течение ближайших трех лет. Об этом сегодня, 22 марта, заявила журналистам пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Она заявила, что решение о запрете Самойловой въезжать на Украину было принято на основании полученных данных о якобы нарушении Самойловой законодательства Украины.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ подготовила документы, запрещающие Самойловой въезжать на Украину.

Вся «вина» Самойловой, по мнению украинских властей, состоит в том, что она приезжала в Крым и делала некие высказывания относительно украинской власти в социальных сетях.

Напомним, Самойлова должна представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году будет проходить в Киеве.