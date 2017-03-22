Москва, 22 марта, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Президентский законопроект, направленный на защиту прав адвокатов, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Изменения существенно усиливают позиции адвокатов в процессе предварительного следствия.

Чарльз Вебб. Адвокаты

Повышается состязательность сторон

В соответствии с принимаемым законом теперь адвокат будет допускаться к делу не по решению следователя, не по решению следователя о допуске, а по предъявлению адвокатского удостоверения и ордера на то, что заключено соглашение о защите. «Это означает существенное повышение состязательности сторон», — отметил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

Также следствие теперь будет обязано принимать к рассмотрению все доказательства, предъявленные адвокатом и проводить следственные действия по его настоянию. «В этом случае адвокат приобретает право непосредственно участвовать во всех следственных действиях, которые осуществляются по его ходатайству», — отметил он.

Назначение адвоката

Есть ситуации, когда обвиняемый не в состоянии выбрать себе адвоката — он либо иностранный гражданин, либо несовершеннолетний, либо находится в состоянии невменяемости, либо у него отсутствуют достаточные средства — в таком случае ему назначается защитник. «Отныне органы следствия будут обязаны принимать во внимание и учитывать решение коллегии адвокатов, адвокатского самоуправления о назначении того или иного защитника. Они не смогут отводить этого защитника и назначать своего, это чрезвычайно важно», — заявил Исаев.

Права адвокатов

Адвокат не сможет быть допрошен в качестве свидетеля по делу своего доверителя. В случае, если у него будет проводиться обыск, такие ситуации бывают, то суд в постановлении должен указать, что именно ищет в данном случае следствие, на основании чего возникла необходимость проведения такого обыска. При этом, следственное дело у адвокатов в полном объеме изъято быть не может.

Тайна следствия

Кроме того, законопроект конкретизирует правила сохранения тайны следствия. Указывается, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению. При этом к следственной тайне не могут относиться сведения о нарушении прав, свобод и законных интересов участников дела или сведения о нарушении закона сотрудниками органов государственной власти. Также сюда не относятся сведения, которые следователь или прокурор предоставили СМИ либо распространили в интернете, а также сведения, оглашенные в открытом судебном заседании, изложенные в официальных процессуальных документах по делу или в документах, направленных в госорганы по защите прав и свобод человека. «Предлагаемая детализированная редакция статьи УПК о недопустимости разглашения данных предварительного расследования позволит исключить произвольное применение ее положений и использование их с целью воспрепятствования деятельности адвокатов», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Повышается качество защиты фигурантов уголовных дел

Дополнительные гарантии независимости адвокатов позволят стороне защиты наиболее эффективно реализовывать свои права в рамках осуществления квалифицированной юридической помощи на всех стадиях уголовного производства, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Однако основной получатель преимуществ и дополнительных гарантий в конечном итоге не адвокат, а лицо, которое привлечено в качестве обвиняемого или подозреваемого. Это должно способствовать повышению качества защиты интересов фигурантов уголовных дел», — указал он.

Особенно своевременно это звучит в свете последних событий, связанных со смертью бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в камере московского следственного изолятора, позиция организации по данному вопросу однозначна и выражается в абсолютной неприемлемости подобных инцидентов, отметил Груздев.

«Считаем, создание дополнительных гарантий независимости адвокатов в уголовном процессе, которые отражены в новых поправках, поспособствуют более качественной защите фигурантов уголовных дел и будет способствовать обеспечению принципа равноправия и состязательности сторон в уголовном судопроизводстве», — заключил Груздев.