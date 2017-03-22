Калуга, 22 марта, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В 2016 году владельцы платежных карт из Калужского региона совершили более 70 миллионов операций на общую сумму свыше 217 миллиардов рублей. Об этом 22 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего отделением по Калужской области главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Лариса Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По ее словам, общая сумма безналичных операций в 2016 году выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год. Тем временем объем операций по получению наличных денег показал рост лишь на 10,6%.

Кредитными организациями области было эмитировано и выдано более 1,3 миллиона платежных карт, в том числе 8 тысяч карт национальной платежной системы «Мир». Обеспеченность жителей калужского региона платежными картами составила 1,3 тысяч карт в расчете на 1 тысячу человек.

«Платежные карты «Мир» принимают более 70% электронных терминалов региона, установленных в торгово-сервисной сети, и около половины электронных терминалов, предназначенных для выдачи наличных денег. Банкоматов в регионе сейчас около 1,3 тысяч; с функцией выдачи наличных денег — 900 единиц, из них 81% принимают карты «Мир». А в каждом предприятии торговли и услуг Калужской области установлено в среднем 2 устройства для приема карт», — пояснила Захарова.

Также в регионе проведено 46 миллионов безналичных операций по оплате товаров и услуг на сумму 45 миллиардов рублей. Средняя сумма покупки калужанина составила 1 тысячу рублей. Доля операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт в общем объеме платных услуг, общественного питания и розничной торговли области в 2016 году увеличилась и составила 19,9%.

По состоянию на 1 января 2017 года, в регионе насчитывается 13 тысяч электронных терминалов, в том числе более 11 тысяч терминалов установлено в организациях торговли и сферы услуг.

Напомним, в настоящее время в калужском регионе проживает 1 миллион 9 тысяч 712 человек. На 1 сентября 2017 года на территории Калужской области действовали 6 кредитных организаций. Это три региональных банка и три филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе. Насчитывается 230 обособленных структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).