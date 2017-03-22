Лондон, 22 марта, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Специалисты из Университета Кента в Великобритании в ходе исследований выяснили, что при использовании GPS-навигатора человек перестает самостоятельно ориентироваться в пространстве, а некоторые участки мозга «отключаются». Данные ученых о влияние GPS на головной мозг человека были обнародованы в журнале Nature Communications.

Francis Storr GPS-навигатор

В ходе исследования, участниками которого стали более 20 человек, специалисты наблюдали за работой мозга с помощью функциональной МРТ. Добровольцы в Лондоне должны были самостоятельно найти адрес или пройти по пути, который показывал им компьютер.

Результаты обследования показали, что навигатор вызывал в мозге человека чувство «расслабленности», тем самым значительно снижая активность мозговой деятельности.

При этом, когда добровольцы искали адрес самостоятельно, в мозгу людей активировались такие участки, как гиппокамп и префронтальная кора, отвечающие за навигацию и принятие решений.