Лондон, 22 марта, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Продажа билетов на экскурсию к затонувшему кораблю «Титаник», знаменитому британскому пароходу, начата компанией Blue Marble Private, передает телекомпания CNN.

Gc.noaa.gov Затонувший «Титаник»

Экскурсии с погружением к кораблю начнутся в 2018 году. Экскурсионный маршрут рассчитан на восемь дней: старт в Ньюфаундленде (Канада).

Из Канады туристы будут переправляться к месту крушения корабля. Чтобы оказаться на глубине свыше 3200 метров, им придется путешествовать в батискафе, выполненном из титана и углеродного волокна.

Уточняется, что места на первую экскурсию уже раскуплены. Цена билета $105 тыс.

Как отмечает телеканал, «Титаник» со временем окончательно разрушится: его постепенно уничтожают бактерии. Кораблю, по оценкам специалистов, осталось «жить» 15−20 лет.

Напомним, «Титаник» затонул в 1912 году в ночь с 14 на 15 апреля. Крушение произошло в северной части Атлантического океана после столкновения с айсбергом.

Судно выполняло рейс Саутгемптон — Нью-Йорк. Погибли 1496 человек.