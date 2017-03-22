Ярославль, 22 марта, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В детских библиотеках Ярославля открыли набор по изучению китайского языка для детей 8−11 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого.

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Месяц назад детской библиотеке подарили книги на китайском языке. Сделал подарок председатель Ярославской региональной общественной организации «Общество дружбы с Китаем» господин Хань Синвень, который передал книги, собранные в Китае. Это стало возможным после того как в декабре прошлого года делегация из китайского города Цзюцзян была в Ярославле и ее члены посетили библиотеку.

И после этого в «Обществе дружбы с Китаем» родилась идея научить ярославских детей китайскому языку. Они предложили библиотекам начать обучение младшеклассников.

«Мы планируем набрать группу в 15−20 человек. Занятия будут бесплатные. Посмотрим из какого района детей будет больше, и в детской библиотеки того района и будут проходить занятия. Их вести будет преподаватель с «Общества дружбы с Китаем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный хранитель отдела иностранной детской литературы библиотеки имен Ярослава Мудрого Лариса Янчевская.

Сейчас китайский язык не изучают ни в одной школе Ярославля.