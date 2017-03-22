Москва, 22 марта, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Рассматриваемый Госдумой законопроект об ужесточении наказания за нарушения общественно порядка на стадионах позволит лишать болельщиков-нарушителей права на посещение официальных спортивных соревнований на срок до 7 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Панов («Единая Россия»).

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По его словам, более трех лет назад вступила в силу статья 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий».

«Заметного профилактического воздействия на правонарушителей она не оказала. Так, в 2015 году по сравнению с 2014 был отмечен рост числа использования пиротехнических изделий в 1,8 раз. При этом болельщики своими действиями создавали угрозу собственной жизни и здоровью, а также безопасности зрителей, находящихся рядом», — отметил Панов.

Он также уточнил, что с января 2014 года в 60 субъектах РФ в период проведения спортивных мероприятий было составлено 2168 административных протоколов. Основные правонарушения со стороны зрителей — выбегание на поле, нахождение в пьяном виде, использование пиротехнических изделий, нецензурная брань.

При этом максимальное наказание, которое может грозить нарушителю, это штраф от 3 до 10 тыс. рублей или обязательные работы до 160 часов с наложением запрета на посещение официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет либо без такового.

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«В законопроекте, рассмотрение которого во втором чтении намечено на 22 марта, предлагается увеличить штрафы за нарушение правил поведения на официальных спортивных мероприятиях. В случаях грубого нарушения правил поведения на правонарушителей будет налагаться штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или административный арест на срок от 15 суток, и наложение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 1 года до 7 лет», — сообщил Панов.

Как сообщало ИА REGNUM, отдельный блок законопроекта посвящён правонарушениям, совершенным иностранными гражданами. Если они были уличены в нарушении правопорядка при проведении массовых мероприятий за пределами РФ, въезд в Россию во время проведения Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году им будет запрещен.

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства будет некорректно вести себя на футбольном матче, его ждет штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей с выдворением из страны или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением. При этом суд будет вправе заменить выдворение из страны штрафом в размере от 40 до 50 тыс. рублей или наложением запрета официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

Законопроект, ужесточающий ответственность за беспорядки на стадионах, был разработан МВД к Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году и внесен правительством РФ в конце 2016 года.