Ереван, 22 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении отчиталась сегодня, 22 марта, о пресечении очередного громкого преступления. По данным ведомства, была задержана группа лиц, причастных к попытке контрабанды из Грузии переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла».

Пресс-служба МО России Всеармейский конкурс по боевым стрельбам из ПЗРК «Игла»

«В марте 2017 года СНБ получила предварительную информацию о контрабандной транспортировке в страну гражданами Армении из Грузии зенитного ракетного комплекса «Игла», — говорится в сообщении пресс-службы СНБ.

В нём также отмечается, что в результате предпринятых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена и изъята пусковая труба ПЗРК «Игла» с ракетой 9М39.

Уточняется, что по данному факту 22 марта в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 235 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»), а также пункта 1 части 2 статьи 235.1 Уголовного кодекса Армении. По подозрению в совершении преступления задержаны два человека.

«Следствие продолжается, предпринимаются меры по обнаружению других лиц, причастных к незаконному обороты оружия (боеприпасов), а также по выявлению иных обстоятельств по данному делу», — говорится в сообщении.

«Игла» — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, БПЛА) на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году. Дальность поражаемых целей составляет от 5000 до 6000 метров. Высота от 10 до 3500 метров.