Киев, 22 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В составе Украины не может быть венгерской автономии, говорится в заявлении МИД Украины, передает «112 Украина».

Водник Флаги и таблички на поселковом совете Солотвины- венгерские, украинские, румынские флаги и надписи

Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство Украины надеется на сохранение «добрососедских отношений» с Венгрией, в рамках которых не может быть «спекуляций на тему территориальной целостности, суверенитета и Конституции» Украины.

В заявлении подчеркивается, что слова вице-премьер-министра Венгрии не должны использоваться для «нагнетания атмосферы недоверия и непонимания».

«Благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона», — говорится в сообщении.

Политолог Владимир Фесенко так прокомментировал слова вице-премьер-министра Венгрии: «К этому нужно относиться спокойно, сдержанно, постоянно напоминать — у нас унитарное государство, поэтому культурная автономия может быть, но [речь] не идет о территориальной автономии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резонансным стало следующее высказывание вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена: «Выживание венгров за границей зависит от способности добиться автономии».

В Закарпатье на Украине проживает около 150 тыс. венгров, поэтому вопрос о новой венгерской автономии не может не волновать Киев.