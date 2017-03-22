Ярославль, 22 марта, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Политическая партия «Яблоко» может выдвинуть своего кандидата на пост губернатора Ярославской области. Как сообщают «ИЗВЕСТИЯ» председатель партии Эмилия Слабунова заявила о том, что решение о выдвижении кандидатов во всех 15 регионах, где в сентябре пройдут выборы, будет принято в начале июня.

«Моя позиция здесь однозначная — «Яблоко» должно участвовать во всех выборах. Необходимо расширение электоральной базы. Губернаторские выборы и есть расширение социальной базы, на таких масштабных выборах мы выходим за электоральный слой интеллигенции, расширяем количество своих сторонников. Необходимо чтобы «Яблоко» стало понятным, доступным для людей», — считает председатель Ярославского регионального отделения «Яблока», депутат муниципалитета Ярославля Владимир Зубков.

Ярославское «Яблоко» давно не участвовало в выборах в исполнительную власть. В 2011 году партия выдвигала кандидата на выборах главы сельского поселения Красный Профинтерн, но адвокат Олег Крупочкин не был зарегистрирован. В 2012 году сам Владимир Зубков был выдвинут на пост мэра Ярославля, но также не был зарегистрирован и поддержал самовыдвиженца Евгения Урлашова. В губернаторских выборах на территории Ярославской области партия принимала участие в далёком 1999 году. Тогда «Яблоко» выдвинуло на пост главы региона председателя областной думы Сергея Вахрукова, который пришел к финишу вторым получив более 14% голосов избирателей, но был назначен на пост губернатора спустя 8 лет указом Президента России Владимира Путина.

По неофициальной информации принять участие в выборах губернатора от «Яблока» может экс-депутат Ярославской областной думы, бывший заместитель губернатора и заместитель мэра Ярославля Олег Виноградов, не так давно пополнивший партийные ряды «яблочников». В 2003 году он уже принимал участие в выборах главы региона, но пришел к финишу только третьим, набрав менее 7% голосов избирателей. Тогда его кандидатура была выдвинута политической партией «Союз Правых Сил».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года лидер Ярославского «Яблока» обратился с открытым письмом к руководству региональных отделений оппозиционных с предложением о выдвижении единого кандидата на пост губернатора Ярославской области. Позднее аналогичное предложение на федеральном уровне озвучили «справедливороссы».

«К сожалению, выдвижение единого кандидата от всех оппозиционных партий на практике маловероятно. Например, «Справедливая Россия» в целом поддерживает действующий курс власти, в отличии от нашей партии. Но мы можем выдвинуть единого кандидата с партиями, которые находятся на сходной политической платформе», — рассказал Владимир Зубков.