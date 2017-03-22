Кишинёв, 22 марта, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану арестован по обвинению в «измене Родине» и шпионаже в пользу России. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Молдавии, Болбочану, по версии следствия, долгое время сотрудничал с неким сотрудником «спецслужб иностранного государства, работавшим под прикрытием», и передавал тому «информацию в ущерб Молдавии».

Maxpixel.freegreatpicture.com Сплошной шпионаж

Прокуроры утверждают, что Болбочану за информацию получал вознаграждение — от €100 до €1 тыс. С октября 2016 года по март 2017 года прокуратура задокументировала несколько встреч Болбочану с упомянутым сотрудником.

По информации молдавского издания NewsMaker, речь идет о помощнике военного атташе посольства России в Кишиневе Александре Грудине. В посольстве РФ эту информацию не комментируют.

Согласно предъявленным обвинениям, Болбочану грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Имя Юрия Болбочану фигурировало в деле о подкупе молдавских депутатов от партий правящей коалиции в 2014 году — накануне подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС парламентариям якобы предлагали по $250 тыс. за то, чтобы они вышли из своих партий. 6 марта 2014 года Болбочану вышел из парламентской фракции Демпартии.

По версии молдавских властей, за действиями по «подкупу депутатов» стояли бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся в настоящее время под арестом в Кишиневе, и «внешние силы, враждебные курсу европейской интеграции».