Углич, Ярославская область, 22 марта, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Администрация Угличского муниципального района Ярославской области отменила свое решение о закрытии МУП «Риком», занимаюшееся похоронной деятельностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

В декабре 2016 года постановлением Администрации Угличского муниципального района Ярославской области принято решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Риком» в связи с его нерентабельностью. Угличская межрайонная прокуратура провела проверку, которая установила, что отсутствие в районе специализированной службы по вопросам похоронного дела могло повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению. По протесту межрайонной прокуратуры постановление районной администрации было отменено. В настоящее время муниципальное унитарное предприятие «Риком» продолжает осуществлять деятельность.

«Да, действительно, мы такое решение принимали, собирались ликвидировать предприятие. Но оно продолжало работу, пока шел процесс ликвидации. После обращения прокуратуры, мы отменили свое решение и назначили нового исполняющего обязанности директора МУПа. У нас большая конкуренция в сфере оказания ритуальных услуг, и его задача сделать предприятие рентабельным», — сказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Угличского района Марина Басок.