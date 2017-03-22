Дамаск, 22 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Сотни мирных граждан Сирии были убиты в результате двух авиаударов ВВС США на севере провинции Ракка, сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

U.S. Air Force Бомбардировка

Первый удар пришелся на здание школы, в которой помещались беженцы. Это произошло в городе Мансура в 30 км к западу от Ракки, сообщает источник.

Школа находилась на территории, удерживаемой боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но террористов в этой местности не наблюдалось.

Другой удар ВВС США пришелся на город Ат-Табка на западе от Ракки, в результате погибло по меньшей мере 40 человек.

По данным источника, большинство погибших в результате нападения ВВС США были женщины и дети.

Напомним, коалиция, возглавляемая США, ведет борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии и Ирака. В Ираке правительственные войска близки к освобождению второго по величине города Мосула, являющегося последним крупным оплотом боевиков в стране. В Сирии таким оплотом является город Ракка, который террористы считают своей столицей.