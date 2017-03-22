Хельсинки, 22 марта, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис высоко оценивает посредническую роль Финляндии в переговорах между Россией и Западом. Об этом в интервью финскому национальному телерадиовещателю YLE заявил глава оборонного ведомства Финляндии Юсси Ниинистё, комментируя итоги встречи со своим американским коллегой, которая состоялась 21 марта в Вашингтоне.

Vestman Танк Leopard 2A4 армии Финляндии

По словам финского министра, Мэтисс также дал высокую оценку проекту создания в Хельсинки центра по противодействию гибридным угрозам, открытие которого запланировано на этот год. В работе центра примут участие США и отдельные страны — члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и страны Прибалтики.

Министр обороны США пообещал, что в течение срока его полномочий сотрудничество Вашингтона и Хельсинки в оборонной сфере будет расширяться. Как рассказал Ниинистё, Джеймс Мэттис «высказался с одобрением о системе всеобщей воинской обязанности в Финляндии и о готовности защищать свою страну». Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, американские войска не планируют выводить с территории Европы, а Вашингтон готов продолжать совместную работу как с Финляндией, так и с другими европейскими странами, заверил глава Пентагона своего финского коллегу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно сообщению Пентагона, одной из тем встречи Джеймса Мэттиса и Юсси Ниинистё стала «российская агрессия».

Напомним, что в октябре 2016 года США и Финляндия подписали декларацию о намерениях в области оборонного сотрудничества. Страны договорились увеличить количество совместных учений и тренировок, а также расширить обмен данными в оборонной сфере.