Москва, 22 марта, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения может проходить по интернету, также планируется проведение микропереписи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, соответствующий закон одобрил Совфед.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Предполагается введение дополнительного способа сбора сведений о населении с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет.

Кроме того, на уровне закона закрепляется существующая практика проведения в период между переписями выборочного статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих переписи, на основе выборки не менее 5% населения — так называемая микроперепись населения.

Также предусматривается расширение перечня сведений о населении, используемых для контроля соответствия внесенной в бланк переписного листа информации по конкретному лицу: адрес электронной почты, номер контактного телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС), а не ИНН.