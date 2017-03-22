Совфед одобрил закон о переписи населения по интернету
Москва, 22 марта, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения может проходить по интернету, также планируется проведение микропереписи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, соответствующий закон одобрил Совфед.
Предполагается введение дополнительного способа сбора сведений о населении с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет.
Кроме того, на уровне закона закрепляется существующая практика проведения в период между переписями выборочного статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих переписи, на основе выборки не менее 5% населения — так называемая микроперепись населения.
Также предусматривается расширение перечня сведений о населении, используемых для контроля соответствия внесенной в бланк переписного листа информации по конкретному лицу: адрес электронной почты, номер контактного телефона, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС), а не ИНН.