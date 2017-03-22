Киев, 22 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что для возвращения Крыма Украине нужно развалить Россию изнутри — военным путем покорить Крым невозможно. Об этом он сообщил в интервью журналу «Краина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ярош

По его словам, весь полуостров Крым — это военная база. Понимая потери, которые понесет Украина, Ярош заявил, что не является сторонником военной операции по возврату Крыма.

«Рельеф местности неблагоприятный для ведения наступательных боевых действий. Поэтому нам будет очень трудно, и, скорее всего, этого мы сделать не сможем», — сказал лидер движения «Державная инициатива Яроша».

Он предложил свой вариант, как вернуть Крым: нужно максимально способствовать процессу «развала России изнутри». Для этого нужно использовать все дестабилизирующие страну факторы: мусульманский, северокавказский, китайский и так далее.

«Тогда бескровно можно было бы вернуть Крым», — заключил Ярош.

Напомним, именно Ярош и его люди стали основным силовым элементом уличных протестов на Евромайдане, которые привели к насильственному захвату власти на Украине в феврале 2014 года. Затем «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимал активное участие в военных действиях в Донбассе, пытался отправить свои отряды на подавление гражданского движения в Крым, сжег заживо активистов «Антимайдана» в одесском Доме профсоюзов.

Уже после избрания нынешнего состава Верховной рады и нынешнего президента Порошенко «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намекал на новый переворот, но так и не перешел от слов к делу. Формально Ярош больше не является руководителем «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но сохраняет свое влияние в националистической и экстремистской среде.