Волгоград, 22 марта, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области становится больше лесов. В 2017 году в регионе новые деревья появятся на площади 1000 гектаров. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 22 марта, высадка будет проводиться в рамках одной из сотен региональных акций, приуроченных к Году экологии.

Oblkompriroda.volgograd.ru Саженец сосны

Этой весной, поскольку погода благоприятствует, в некоторых районах работа по высадке леса началась еще до официального старта акции. Так, в Среднеахтубинском лесничестве, недалеко от Краснослободска специалисты высадили на пяти гектарах 20 тысяч сеянцев сосны крымской.

Наибольшие участки под лесопосадку отведены в Даниловском, Арчединском и Михайловском лесничествах — в общей сложности 275 гектаров.

Как пояснил заместитель председателя облкомприроды Александр Кузенко, лесокультурные работы проводятся методом искусственного восстановления на вырубках, гарях и прогалинах. Основными лесообразующими породами в регионе являются сеянцы сосны обыкновенной, крымской, акации, ясеня, вяза и аморфы. Подготовка к этим мероприятиям начинается с осени. Не без помощи тяжелой техники территория расчищается, распахивается. Сеянцы для посадки выращиваются в лесных питомниках — их в регионе шесть. На сегодняшний день сотрудники Волгоградского лесопожарного центра уже провели работы на 122 гектарах, высадив более 300 тысяч саженцев.

Все весенние работы должны быть завершены в оптимальные агротехнические сроки.

Отметим, Волгоградская область относится к малолесным регионам. Лесные насаждения произрастают на площади 482 тысячи гектаров, что составляет 4,3% территории региона. При этом 36% — это рукотворные лесные насаждения.

Уже шестой год подряд регион участвует в «зеленой эстафете». С 2014 по 2016 год новые деревья были высажены на площади более 3 тыс. гектаров.

Напомним, в 2016 году в период майских праздников в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» на территории 17 муниципальных районов было высажено более 24 тысяч штук деревьев разных пород. Наибольшее количество деревьев высадили в Михайловском районе — более 40 тысяч штук, в Быковском — более 8 тысяч штук. Новые насаждения появились на землях лесного фонда, в парках и скверах. В акции приняли участие 1,6 тысяч человек.