Ярославль, 22 марта, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Деятельность АО «Ярославльводоканал», 100% акций которого принадлежат мэрии Ярославля, проверит контрольно-счётная палата города. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания муниципалитета Ярославля 22 марта.

Водоканал

Депутаты городского представительного органа власти заслушали и утвердили отчёт о работе КСП города Ярославля в 2016 году. Обсуждая этот вопрос, депутат Антон Голицын предложил включить в план работы палаты на 2017 год проверку деятельности АО «Ярославльводоканал».

«Учитывая количество скандальной информации, опубликованной в СМИ, считаю, что на проверку руководство предприятия уже наработало», — заявил Антон Голицын.

Предложение депутата поддержал присутствовавший на заседании муниципалитета мэр Ярославля Владимир Слепцов.

«Я полностью поддерживаю это предложение. Более того, я вам сообщаю, что мы уже запланировали это. Пора разобраться в этом вопросе и чётко сказать где правда, а где ложь в озвученных претензиях к руководству Водоканала», — сказал Владимир Слепцов.

Председатель контрольно-счетной палаты города Ярославля Владимир Бондарь сообщил депутатам, что проверка предприятия запланирована на июнь-июль 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после смены руководства на АО «Ярославльводакал» (в декабре 2016 года генеральным директором назначен Вадим Блощицын) предприятие совершило ряд сомнительных сделок.