Барнаул, 22 марта, 2017, 14:47 — ИА Регнум. За счет платежей, полученных по системе «Платон», алтайские дорожники отремонтировали первый объект. Им стал мост через Алей, расположенный на трассе «Шипуново — Краснощеково — Курья». Стоимость работ составила 82,5 миллиона рублей. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Светлана Шаповалова Алтай

Дорожники подчеркнули, что мост отремонтировали впервые за его 40-летнюю историю. «В результате удалось избежать обрушения и закрытия путепровода, а его пропускная способность существенно возросла. Тогда как до проведения капитального ремонта мост был почти на метр ниже и на четыре метра уже», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт. Он также подчеркнул, что объект уже прошел все экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года за счет сборов системы «Платон» в 13 регионах России (Удмуртии, Чечне, Чувашии, Карачаево-Черкесии, Самарской, Воронежской, Брянской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областях, а также в Бурятии, Алтайском и Краснодарском краях) отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода. Также на средства «Платона» планируется построить 7 новых региональных мостов. На софинансирование этого проекта выделено еще 9,3 млрд рублей.

Между тем, еще в декабре 2015 года введение системы спровоцировало недовольство дальнобойщиков: в некоторых регионах они вышли на митинги, озвучивая «экономические страшилки» по поводу значительного увеличения цен на продукты. Однако, по итогам первого года работы системы «Платон» заявлено, что проблем удорожания цен удалось избежать.