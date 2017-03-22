Стокгольм, 22 марта, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Швеция намерена расконсервировать сотни ядерных бункеров времен холодной войны в связи с ростом напряжённости в отношениях с Россией в Балтийском регионе. Об этом сегодня, 22 марта, пишет британский таблоид The Daily Mail.

Пугало

В стране после 1945 года было создано более 60 тыс. ядерных бункеров для защиты граждан в случае ядерного нападения со стороны Советского Союза. С распадом СССР власти законсервировали большинство бункеров. Однако теперь, как указывает газета, с «наращиванием военной мощи России на Балтике», Шведское управление по чрезвычайным ситуациям (MSB) решило провести осмотр убежищ по всей стране. Начальник управления гражданской защиты MSB Матс Берглунд уже заявил о том, что 350 бункеров на острове Готланд будут проинспектированы в первую очередь.

Как напоминает британское издание, 21 марта парламент Швеции впервые за 20 лет провёл учения. 50 депутатов, которые смогли бы заменить парламент страны в случае открытого военного конфликта, отработали «военный сценарий» в засекреченном месте.

Напомним, что ранее глава Службы государственной безопасности Швеции (СЭПО) Андерс Турнберг заявил о том, что существует «реальная и серьезная угроза для безопасности» королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Вооруженные силы Швеции получат дополнительно 500 млн шведских крон (55,4 млн долларов США) на укрепление обороноспособности страны. Выделенные средства пойдут в том числе и на борьбу с киберугрозами и попытками тех или иных государств оказывать влияние на Стокгольм. Часть суммы будет потрачена на укрепление острова Готланд, в частности на воссоздание системы противовоздушной обороны. Стоит отметить, что для защиты Готланда Швеция возвращает береговую артиллерию, упраздненную в начале 2000-х.

Напомним также, что в связи с ростом напряжённости на Балтике власти Швеции возвращают всеобщую воинскую повинность, отменённую семь лет назад. По оценкам Минобороны, каждый год будут задействованы около 4 тысяч призывников.

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