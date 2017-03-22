Астрахань, 22 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В Астрахани прошедший дождь превратил некоторые улицы в разливные реки, скрыв от автомобилистов дефекты дорожного полотна. Так, подводная яма на дороге на улице Марии Максаковой превратилась в капкан для десятка машин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 22 марта, сообщения от автовладельцев начали поступать в Госавтоинспекцию сегодня утром.

30.мвд.рф Дорога после дождя

«Проезжая часть здесь полностью водой из-за непрекращающихся осадков», — уточнили в ведомстве.

В результате транспортные средства получили механические повреждения.

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«Асфальт промыл, радиус на метр и, а глубину с пол метра. Уже оформляют. Да машин прилично побилось (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM)», — пишет пользователь группы «Аварии Астрахани» Аслан М.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полиция принимает меры по обеспечению безопасности движения на данном участке. Устранить недостатки улично-дорожной сети предстоит местным чиновникам. Соответствующее предписание уже направлено в органы местного самоуправления.

«Ситуация с дорогами у нас стремительно ухудшается. Такого как в этом году не было еще, много улиц вообще не проездные. Дороги умерли за последние 5 лет настолько что весь город сплошное болото, за небольшим исключением некоторых центральных улиц. И будет только хуже… Нет надежды что чтото сделается (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM), — написал один из пользователей соцсети Вконтакте.

Как сообщили в мэрии города, вчера после ночного дождя на улицы города для откачки осадков вышли 16 единиц специализированной техники МБУ «Чистый город» и МУП «Астрводоканал». Работы они будут вести круглосуточно. Ухудшение погоды в городе синоптики спрогнозировали и на сегодняшний день: дождь, переходящий в снег, гололедные явления.

Как пояснили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, одна из причин плохого состояния дорог — небольшой гарантийный срок ремонта, который составляет всего два года. Обычно за такое короткое время дороги не успевают разрушиться, а в тот момент, когда появляются первые дефекты, гарантия заканчивается и обязать подрядчика исправить дефекты не представляется возможным. При этом для всех улиц Астрахани характерны грязь и пыль вдоль обочин, а на многих перекрестках не хватает знаков, регулирующих порядок движения.

Есть однако и такие улицы, которые не выдерживают даже двух лет. Среди наиболее часто встречающихся дефектов — просадки и разрушения покрытия, в том числе у крышек люка, ливневок, необустроенные обочины, стертая разметка.