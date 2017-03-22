Калуга, 22 марта, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В 2017 году в Калужской области отремонтируют 207 километров дорог регионального и местного значения на сумму 1,3 миллиарда рублей. Также планируется продумать новые способы борьбы с коррупцией в сфере дорожного строительства. Об этом заявили на заседании региональной комиссии под председательством губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

1,3 миллиарда потратят на ремонт и реконструкцию дорог. Расходы на их содержание составят порядка 1,6 миллиардов рублей. Также определен размер финансовой помощи муниципальным образованиям на местные дороги: в 2017 году он составит 232,3 миллиона рублей. Эти средства направят на социально-значимые объекты дорожного хозяйства муниципальных образований. Для повышения качества дорожных работ, к контролю за их ходом планируется подключать общественников.

По словам министра дорожного хозяйства области Ольги Ивановой, специалисты ведомства уже участвуют в лабораторном контроле качества дорожных работ в муниципалитетах. Госучреждение «Калугадорзаказчик» осуществляет контроль качества реконструкции и ремонта региональных автодорог. В состав комиссии по приему работ, наряду со специалистами отраслевых учреждений, администраций муниципальных образований, отделений ГИБДД входят представители средств массовой информации и общественных организаций.

Также Калужской области планируют усилить меры противодействия коррупции в сфере дорожного строительства. Как заявил губернатор Анатолий Артамонов, в области зарегистрированы случаи невыполнения подрядчиком запланированных работ после получения денег по тендеру. «Бывают случаи, когда люди ничего не делают, а деньги получают. Это отвратительно и недопустимо, потому что это — народные деньги», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в калужском регионе предстали перед судом по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере бывший министр дорожного хозяйства области Андрей Белозеров, его заместитель Павел Лучко и бывший исполняющий обязанности директора предприятия «Калугадорзаказчик» Матвей Парфено.

Всего в уголовном деле фигурируют 12 человек. По версии следствия, в 2015 году руководители министерства дорожного хозяйства Калужской области получили от представителей коммерческих организаций взятки в сумме от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей. «Вознаграждение» предлагалось за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог в Боровском, Сухиничском и Перемышльском районах, а также за беспрепятственную приемку выполненных работ и ускорение их оплаты еще до официальной приемки, считают правоохранители.

На скамье подсудимых также оказались представители восьми коммерческих предприятий. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемым, составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.