Солдат ВСУ: У иностранных инструкторов низкая военная подготовка
Киев, 22 марта, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Западные инструкторы не имеют должной военной подготовки, заявил солдат ВСУ Роман Доник на своей странице в Facebook, передает Life.ru.
Доник прокомментировал уровень инструкторов, которые обучают военнослужащих украинской армии на полигоне во Львовской области.
По его словам, после прохождения обучения украинские пулеметчики не знают значения газового регулятора, из-за чего оружие часто выходит из строя, не умеют правильно заправлять ленту пулемета в лентоприемник, а также заряжают разные боеприпасы в одну ленту, что недопустимо.
Напомним, что на львовском полигоне работают в основном инструкторы НАТО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, солдат ВСУ готовят также США и Канада.
Около 20 американских инструкторов, прибывших в 2015 году, тренируют диверсионно-разведывательные отряды ВСУ в Хмельницкой области Украины в отдельной военной части. В число передаваемых навыков и умений входят огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, минно-подрывное дело. Для обучения инструкторы обустроили отдельный полигон, на котором учили будущих украинских диверсантов обращаться со взрывчаткой, врываться в помещения. Взрывчаткой для обучения и средствами связи диверсантов тоже обеспечивали инструкторы.
В свою очередь Канада с 2015 года посылает на Украину своих инструкторов в рамках операции Unifier. В 2015 году было отправлено 200 канадских военных инструкторов, которых в 2017 году заменили их коллеги.