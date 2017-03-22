Киев, 22 марта, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Западные инструкторы не имеют должной военной подготовки, заявил солдат ВСУ Роман Доник на своей странице в Facebook, передает Life.ru.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Доник прокомментировал уровень инструкторов, которые обучают военнослужащих украинской армии на полигоне во Львовской области.

По его словам, после прохождения обучения украинские пулеметчики не знают значения газового регулятора, из-за чего оружие часто выходит из строя, не умеют правильно заправлять ленту пулемета в лентоприемник, а также заряжают разные боеприпасы в одну ленту, что недопустимо.

Напомним, что на львовском полигоне работают в основном инструкторы НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, солдат ВСУ готовят также США и Канада.

Около 20 американских инструкторов, прибывших в 2015 году, тренируют диверсионно-разведывательные отряды ВСУ в Хмельницкой области Украины в отдельной военной части. В число передаваемых навыков и умений входят огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, минно-подрывное дело. Для обучения инструкторы обустроили отдельный полигон, на котором учили будущих украинских диверсантов обращаться со взрывчаткой, врываться в помещения. Взрывчаткой для обучения и средствами связи диверсантов тоже обеспечивали инструкторы.

В свою очередь Канада с 2015 года посылает на Украину своих инструкторов в рамках операции Unifier. В 2015 году было отправлено 200 канадских военных инструкторов, которых в 2017 году заменили их коллеги.