Грозный, 22 марта, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров взялся за бензопилу. Он принял участие в субботнике по благоустройству Грозного. По словам чеченского лидера, он лично вышел на санитарную очистку столицы, чтобы доказать, что «народ един в стремлении сделать республику красивее и чище», а слухи о принудительном участии в субботнике — ложь. Об этом со своими подписчиками Кадыров поделился в соцсети.

Comfortprestige.ru Субботник

По его словам, в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной очистке городов и населенных пунктов Чечни ежедневно принимают участие десятки тысячи человек. Сам глава региона работал на улице имени писателя Абузара Айдамирова.

«Дал мастер-класс по эксплуатации бензопилы. Мы восстановили разрушенную Чечню, превратили ее в красивейший регион страны. Но это не предел. Наша задача — сделать Грозный одним из самых красивых и популярных городов планеты. Я уверен, по воле Всевышнего мы этого достигнем!» — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По данным оперативного штаба по проведению субботников, в работах уже приняли участие 140 тысяч человек. В течение трех недель очищено более 26 тысяч квадратных метров территории, вывезено свыше 99 тысяч кубов мусора. Кроме того, высажено более восьми тысяч саженцев, произведена обрезка около 27 тысяч деревьев.

Отметим, 13 марта глава Чечни уже принимал участие в субботнике, который проводила мэрия Грозного в Заводском районе столицы. Тогда же он сообщил о принятом решении — создать оперативный штаб по координации работ по санитарной очистке территории республики. По поручению Кадырова, его возглавил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

В первую очередь глава региона поручил заняться детскими площадками и парками. «Чистотой Грозного восхищаются многочисленные туристы и гости республики. Столица и впредь должна оставаться примером чистоты и порядка», — подчеркнул Кадыров.