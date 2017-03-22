Воронеж, 22 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Воронеже следственные органы возбудили очередное уголовное дело о получении травмы прохожим из-за обрушившейся глыбы льда с крыши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 марта в следственном управлении СКР по Воронежской области.

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Дело следователи возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Как сообщается, по предварительной версии, в конце февраля с крыши дома № 5 по ул. Ржевская (Левобережный район Воронежа) на 63-летнюю женщину, гулявшую с семимесячной правнучкой, обрушилась глыба льда.

Ребенок не пострадал, а вот женщина получила сотрясение головного мозга, переломы ребер и кисти руки, ушибы.

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В Воронеже коммунальщики «наработали» на новое уголовное дело

Как пояснили в СКР, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, а также ответственных лиц. «Проведен осмотр места происшествия, истребована необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, жильцы дома, медицинские работники, а также сотрудники управляющей компании, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления Матвей Сладких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили сразу пять уголовных дел в отношении директора одной из воронежских управляющих компаний, после того, как от сосулек за несколько дней пострадали шесть человек. До этого, также после обрушения глыбы льда на женщину, был задержан директор другой УК. В марте СКР возбудил еще одно дело — об обрушении льдины на голову девушки на улице Кольцовской — инцидент произошел еще в январе.

Итог работы коммунальщиков минувшей зимой подвел губернатор Алексей Гордеев, анонсировавший отставку главы городского управления ЖКХ. 2 марта Игорь Черенков был уволен с поста. Исполняет обязанности руководителя управления Сергей Петрин, до этого работавший в должности первого заместителя руководителя управы Центрального района.