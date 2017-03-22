Санкт-Петербург, 22 марта, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров «абсолютно равнодушен и невозмутим» по отношению к скандальному плакату с градозащитного митинга 18 марта, на котором он изображен в образе Мефистофеля и назван «демоном ЗакСа». Об этом спикер заявил сегодня, 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров

По словам помощников оппозиционных депутатов, присутствовавших на субботнем митинге, фото гражданина именно с этим плакатом демонстрировали им в отделе кадров городского парламента, когда объясняли, что они попали под служебную проверку.

«Любой информационный повод о политике, кроме некролога, это хорошо. Разве это первый плакат и первая фотография? Я отношусь к этому абсолютно ровно, без эмоций, как и должен относиться политик. <…> Вообще не обращаю внимания. У меня столько дел, если я буду на это обращать внимание или буду реагировать, то не буду делать работу», — сказал Вячеслав Макаров.

Между тем утром 22 марта к стенам Мариинского дворца пришли несколько гражданских активистов, протестующих против притеснения, по их мнению, помощников депутатов от оппозиции. У них в руках были похожие плакаты. В результате оба активиста попали в отдел полиции, так как сотрудник аппарата Заксобрания счел, что плакаты оскорбляют спикера, и обратился к правоохранителям.

Как сообщил Вячеслав Макаров корреспонденту ИА REGNUM, он не собирается ничего предпринимать по этому поводу.

«Я в деятельность правоохранительных органов и других силовых структур не вмешивался и вмешиваться не собираюсь. Вмешиваться в деятельность сотрудников полиции, ФСБ, Следственного комитета — это некорректно и неправильно со стороны законодательной ветви власти», — ответил Макаров на вопрос, не следует ли призвать своих сотрудников так же «невозмутимо» относиться к плакатам активистов.

Добавим, в знак протеста против проверок в отношении их помощников сегодня фракции «Яблока» и Партии роста взяли перерыв в заседании Заксобрания. В результате Макаров поручил изменить регламент, чтобы запретить оппозиции брать такие перерывы без согласия большинства депутатов. Свои слова он сопроводил комментарием: «Не я первый начал».

«Неправильно опаздывать на работу, неправильно срывать и делать попытки сорвать работу в Заксобрании. Дисциплина одинакова для всех, так же, как и Трудовой кодекс. Поэтому надо очень уважительно и бережно относиться к своим товарищам и коллегам», — пояснил свое решение Вячеслав Макаров.

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