Киев, 22 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Экономика Украины справится с негативными последствиями от блокады Донбасса, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк перед началом заседания Кабинета министров, передает «Эспрессо.TV».

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Данилюк сослался на отчет Национального банка Украины, в котором НБУ отметил падение темпов роста экономики с 2,8% до 1,9%.

По словам министра финансов, блокада Донбасса не повлияет на дефицит бюджета, предусмотренный на 2017 год.

«Наша экономика справится с негативными последствиями, то есть мы верим в то, что экономика будет развиваться», — отметил Данилюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Националисты требуют полного запрета на торговлю между республиками и Украиной.

В результате блокады на Украине начался энергетический кризис, из-за чего в феврале правительством был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, резко ограничив предприятия в потреблении энергии. В марте режим чрезвычайной ситуации был продлен еще на месяц.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял 15 марта решение о введении полной экономической блокады Донецкой и Луганской Народных Республик. 16 марта Порошенко подписал указ, который вводит это решение в законную силу.

В указе сказано, что блокада должна действовать до выполнения пунктов Минских соглашений, касающихся прекращения огня и отвода войск от линии разграничения. Стоит отметить, что украинская сторона эти пункты выполнять не собирается, и как только войска ДНР и ЛНР отходят от линии фронта, освободившиеся позиции сразу же занимают ВСУ, тем самым используя Минские соглашения для дальнейшего захвата территорий республик.