Выборы во Франции: После дебатов избиратели утвердились в своем выборе
Париж, 22 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон возглавляет президентскую гонку после прошедших 20 марта дебатов претендентов на пост главы Елисейского дворца, сообщает BFMTV.
По данным опроса, проведенного института Elabe, в первом туре выборов победу одержит именно он, получив поддержку 26% избирателей. За ним следует лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, за которую проголосует 24,5% граждан Франции.
«Эммануэль Макрон увеличивает разрыв с Марин Ле Пен», — отметил аналитик центра Ив-Мари Канн. «Интересно также становиться свидетелем того, что растет уверенность в выборе избирателей. Это было одной из слабостей. Сегодня же 62% потенциальных избирателей заявляют, что уверены в своем выборе. Это на 17 процентных пунктов больше, чем две недели назад».
За Макроном и Ле Пен следуют кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон, поддержка которого находится на отметке в 17%.
На левой стороне политического спектра дебаты, по всей видимости, привели к изменению сложившейся тенденции. Так, кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон потерял два пункта и достиг отметки в 11%, оказавшись даже за кандидатом от крайне левых Жан-Люком Меланшоном.
«Те полпроцента, которые получил Эммануэль Макрон, были взяты у Бенуа Амона, как и те полпроцента, которые получил Жан-Люк Меланшон, также взяты у Бенуа Амона. Его обдирают как справа, так и слева», — отметила Морис Сзафран, редактор телеканала.
Так, Меланшон укрепил свои позиции на 0,5 пункта и находится на отметке 13,5%.
«Жан-Люк Меланшон показал достойное выступление [20 марта]. В отличие от Бенуа Амона. Впервые он обогнал кандидата-социалиста», — добавил Жан-Мари Канн.
Наконец, показатели лидера партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпона-Эняна, который не участвовал в дебатах, укрепилась на две позиции и составляет 5%.