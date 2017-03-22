Париж, 22 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон возглавляет президентскую гонку после прошедших 20 марта дебатов претендентов на пост главы Елисейского дворца, сообщает BFMTV.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

По данным опроса, проведенного института Elabe, в первом туре выборов победу одержит именно он, получив поддержку 26% избирателей. За ним следует лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, за которую проголосует 24,5% граждан Франции.

«Эммануэль Макрон увеличивает разрыв с Марин Ле Пен», — отметил аналитик центра Ив-Мари Канн. «Интересно также становиться свидетелем того, что растет уверенность в выборе избирателей. Это было одной из слабостей. Сегодня же 62% потенциальных избирателей заявляют, что уверены в своем выборе. Это на 17 процентных пунктов больше, чем две недели назад».

За Макроном и Ле Пен следуют кандидат от Республиканской партии Франсуа Фийон, поддержка которого находится на отметке в 17%.

На левой стороне политического спектра дебаты, по всей видимости, привели к изменению сложившейся тенденции. Так, кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон потерял два пункта и достиг отметки в 11%, оказавшись даже за кандидатом от крайне левых Жан-Люком Меланшоном.

«Те полпроцента, которые получил Эммануэль Макрон, были взяты у Бенуа Амона, как и те полпроцента, которые получил Жан-Люк Меланшон, также взяты у Бенуа Амона. Его обдирают как справа, так и слева», — отметила Морис Сзафран, редактор телеканала.

Так, Меланшон укрепил свои позиции на 0,5 пункта и находится на отметке 13,5%.

«Жан-Люк Меланшон показал достойное выступление [20 марта]. В отличие от Бенуа Амона. Впервые он обогнал кандидата-социалиста», — добавил Жан-Мари Канн.

Наконец, показатели лидера партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпона-Эняна, который не участвовал в дебатах, укрепилась на две позиции и составляет 5%.