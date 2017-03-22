Ярославль, 22 марта, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля на очередном заседании приняли обращение к председателю областной думы и регионального правительства с просьбой увеличить финансирование из областного бюджета программы обеспечения жильем молодых семей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

В бюджете 2017 года на эти цели заложено в региональном и городском бюджете по 49 млн, в то время как в 2016 году выделялось по 66 млн рублей. При этом сумма денег, предусмотренная в городском бюджете, была продиктована возможностями бюджета регионального (оба бюджета ежегодно финансируют программу в равных долях).

«Несмотря на заверения временно исполняющего обязанности Губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова о недопустимости снижения финансирования социально значимых направлений, в бюджете Ярославской области на 2017 год средства по данному направлению уменьшены в 1,5 раза: с предусмотренных в 2015 году 81 815,16 тыс.руб. до 49 036,8 тыс.руб. на 2017 год. Значительное снижение финансирования снизит и без того крайне замедленные темпы продвижения очереди. В 2016 году свидетельства на общих основаниях получили семьи, подавшие документы на участие в Программе в 2009 году и в начале 2011 года. К 2017 году период ожидания молодыми семьями своей очереди достиг уже семь лет», — говорится в обращении, подготовленном депутатами муниципалитета.

В обращении депутаты просили при корректировке регионального предусмотреть 71,8 млн рублей на финансирование программы. Мэр Ярославля Владимир Слепцов попросил депутатов не спешить. Он призвал народных избранников сначала провести экономический анализ и понять, сколько денег может добавить на программу городской бюджет, чтобы потом просить конкретную сумму.

В итоге депутаты все же решили проголосовать за принятие обращения. Перед отправкой его решено отредактировать с учетом пожелания мэрии на основании расчетов, предоставленных департаментом финансов.