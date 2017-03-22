Киев, 22 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Верховная рада большинством голосов депутатов поддержала обращение к США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне блока НАТО, сообщает телеканал «112 Украина».

НАТО

За заключение соответствующего оборонного соглашения решение проголосовали 232 депутата. Инициативу выдвинули, в частности, лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

Также инициаторами проекта стал глава фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив. Соглашение необходимо заключить в связи с тем, что оно сможет оказать «огромное влияние на прекращение российской агрессии против Украины».

«Это в интересах Украины, США, Европы и всего мира», — говорится в обращении депутатов Верховной рады.

Далее к Конгрессу США обратится председатель Верховной рады.

Кроме того, в заключении профильного комитета говорится, что целью соглашения является «практическая реализация и инструментализация международно-правовых гарантий безопасности, которые были предоставлены Украине по Будапештскому меморандуму».