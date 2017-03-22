Рига, 22 марта, 2017, 12:41 — ИА Регнум. 21 марта правительство Латвии поддержало присуждение гражданства страны в порядке натурализации 75 лицам, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Флаг Латвии

60% претендентов на получение гражданства Латвии — русские, 4% — украинцы, 16% — белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

В общей сложности, с 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 144 675 человек.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в последние годы процесс натурализации практически остановился: в 2015 году его прошли 971 человек, в 2016 году — 987 человек, а за два с половиной месяца 2017 года — 160 человек.

По состоянию на 1 января 2017 года, в стране проживало 242 560 неграждан Латвии.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей страны оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни.

Из 700 тысяч неграждан только 144 тысячи человек получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными.