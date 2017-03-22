Киев, 22 марта, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Еще один корабль НАТО войдет в одесский порт 31 марта, передает ИА «Новостной фронт».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В Одессу прибудет французский фрегат U710 «Лафайет» с дружеским визитом. Сейчас корабль находится в болгарском городе Варна, потом отправится в румынскую Констанцу, после чего с 31 марта по 4 апреля будет находиться в Одессе.

Ранее «Лафайет» пришвартовывался в Одессе в 2015 году, тоже в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта четыре корабля НАТО вошли в порт Одессы: испанский морской тральщик «Дуэро», немецкий «Ротвейль», турецкая «Аланья» и польский корабль управления «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий».

Иностранный флот посетил Одессу с целью провести занятия с военнослужащими Украины и осуществить встречу командования военно-морской противоминной группы НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group 2, SNMCMG2) с командованием ВМС Украины, руководством одесской обладминистрации и одесским горсоветом.

В ближайшие дни должны начаться совместные учения военных кораблей НАТО, прибывших в Одессу, и украинского тральщика «Геническ». Учения будут включать в себя тактическое маневрирование, взаимодействие в радиосвязи, «минную войну» и другие маневры.

Посол Литовской Республики на Украине Марюс Януконис отметил, что прибытие кораблей НАТО в Одессу — это «доказательство практического сотрудничества между Украиной и НАТО». По его словам, целью учений является совершенствование украинской армии, которая, согласно документам, в 2020 году должна «достичь стандартов НАТО».