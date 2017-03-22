София, 22 марта, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Власти Болгарии не располагают фактами, которые подтверждали бы заявления о вмешательстве России во внутриполитические дела страны. Об этом 22 марта заявил министр иностранных дел технического правительства Болгарии Ради Найденов в интервью «Нова ТВ».

Флаг Болгарии

«Нет данных о таком вмешательстве. Дипломат опирается только на факты, а у меня нет таковых», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о том, вмешивается ли Россия во внутренние дела Болгарии.

Комментируя ситуацию с участием официальных лиц Турции в агитационной кампании протурецких политических сил Болгарии в преддверии выборов и отзывом болгарского посла из Турции, Найденов отметил, что София не хотела бы далее осложнять отношения с Анкарой.

Читайте также: Болгария приняла меры против вмешательства Турции в избирательный процесс

«Закрытие границ не решит проблему. Важна охрана. Мы не заинтересованы в создании напряжённости между двумя странами. Мы соседи и должны делать ставку на хорошие отношения», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, покинувший пост президента Болгарии в январе 2017 года Росен Плевнелиев за период своих полномочий неоднократно отметился антироссийскими высказываниями, обвинял Москву в распространении пропаганды и атаках на сайты правительственных учреждений Болгарии. В этой связи Плевнелиев упрекал своих «старших партнёров» в том, что они недостаточно жёстко, по его мнению, реагируют на внешнюю политику Москвы.

С обвинениями в адрес России он выступил и в одном из самых последних своих интервью перед уходом с должности в конце декабря минувшего года. По утверждениям Плевнелиева, есть «много признаков» того, что Москва пытается дестабилизировать обстановку в республике — в частности, финансируя «антиевропейские» партии и СМИ в Болгарии.

Россия преследует ту же цель, что и когда-то СССР, — «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права», заявлял бывший президент Болгарии.

Читайте также: Уходящий президент Болгарии горд срывом энергетических проектов с Россией