Киев, 22 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 марта в Донбассе продолжались спорадические перестрелки с применением 122-мм и 152-мм артиллерии, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом сегодня, 22 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО, администрации г. Донецка (под контролем ДНР), источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР, передает ИА REGNUM.

MrPenguin20 Эмблема батальона «Спарта»

Так, по словам источника в НМ ДНР, с прошлого вчера украинские силовики вели обстрел позиций ДНР в Трудовском, Старомихайловке, Зайцево, Минеральном, Крутой Балке, Яковлевке, Спартаке, Ленинском и Донецке.

«С 18:00 до 01:30 украинская сторона обстреливала прифронтовые зоны ДНР на Донецком, Горловском, Ясиноватском и южном направлениях. За указанный период времени с позиций ВСУ было выпущено 312 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин», — рассказал ДАН источник.

Кроме того, 21 марта в эфире телеканала «Россия-1» командир батальона «Спарта» ДНР Владимир Жога (позывной Воха) прогнозирует взятие армией ДНР всей территории Донетчины. «Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И ту часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свое, не выйдет на административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман», — сказал Жога.

В то же время пресс-служба администрации Донецка информирует, что вчера, 21 марта, около 15:00 обстрелу подвергся Киевский район города. Пострадал один человек, шесть домов получили повреждения. «Попадания зафиксированы: пос. Донецк-Северный: ул. Привокзальная, д.20 — повреждена стена; ул. Привокзальная, д.1 — повреждена стена; ул. Привокзальная, д.12 — повреждена кровля; ул. Привокзальная, д.10,14,16,18 — повреждено остекление. По имеющимся данным, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

При этом и.о. главы администрации Новоазовского района (под контролем ДНР) Анатолий Яновский заявил, что электроснабжение сел Коминтерново и Саханки восстановлено. «Поврежденное ВСУ электроснабжение сел Коминтерново и Саханки полностью восстановлено, примерно к 11:00 планируем восстановить и в селе Набережное, сейчас работы продолжаются. К нам обещали приехать представители миссии ОБСЕ», — рассказал Яновский.

Народная милиция ЛНР зафиксировала девять обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба Народной милиции, под огонь ВСУ попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Логвиново, Лозовое, Калиновка, Сокольники, Желобок. При этом украинские войска вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

В свою очередь, 22 марта пресс-центр штаба АТО информирует о 76 обстрелах позиций украинских военнослужащих со стороны войск ДНР и ЛНР. В результате обстрелов ранения получил один украинский солдат. Вчера штаб «АТО» также сообщал о гибели двоих военных в Водяном (Мариупольское направление, под контролем ВСУ).

Отмечается, что большая часть обстрелов пришлась на Донецкое направление. Так, из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ в Авдеевке, Луганском, Зайцево и на шахте Бутовка. В сторону Авдеевки и шахты Бутовка также стреляли из танков, а по позициям украинских военных под Зайцево — из 152-мм артсистем.

На Луганском направлении войска ЛНР вели огонь по украинским позициям в Золотом, Новозвановке и Крымском, используя при этом гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и 120-мм минометы.

Также сообщается, что позиции ВСУ в Широкино, Лебединском и Красногоровке (Мариупольское направление) были обстреляны из 120-мм минометов, пулеметов и гранатометов различных систем. Украинские военный в Новотроицком попали под огонь из тяжелой артиллерии ДНР калибра 122 мм, а в Марьинке — под танковый огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в г. Артёмовск (под контролем ВСУ) прибыло одно из подразделений ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Ведьмы», которое состоит из женщин-снайперов.

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режима «бессрочного прекращения огня» с 1 сентября. 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского.

Разведение сил произошло в Золотом и Петровском. Ранее, 18 февраля 2017 года, в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР и ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.