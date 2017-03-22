Мадрид, 22 марта, 2017, 12:16 — ИА Регнум. «Французская сатирическая газета Le Canard Enchaîné опубликовала материалы, рассказывающие, что Фийон в 2015 году удачно подсуетился при организации встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с главой нефтедобывающей компании Total Патриком Пуяном и президентом России Владимиром Путиным, — сообщает испанское издание. — Особо усердствовать Фийону не пришлось: он просто удачно использовал момент, когда все три названные персоны съехались в одну точку — на Санкт-Петербургский международный экономический форум в 2015 году. Там нынешний кандидат в президенты Франции и обеспечил контакт между названными лицами, получив за это 50 тысяч долларов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Испанское СМИ, правда, не склонно впрямую обличать Франсуа Фийона в «использовании служебного положения», поскольку в тот период времени экс-премьер Франции не был госслужащим, а возглавлял консалтинговую фирму 2 °F Conseil. Однако, намекает газета, «он все равно может быть нечестен, поскольку эта его компания подозревается в утаивании от налогообложения 750 тысяч евро в период с 2012 по 2015 г. Этот факт может поставить окончательную точку на президентских амбициях Фийона».

Что и говорить, новость сенсационная. Но при этом не стоит забывать, что Le Canard Enchaîné, на которую ссылается испанская газета, не в ходит в число серьезных изданий, отвечающих за свои слова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года во Франции пройдут выборы президента. Одним из претендентов на пост президента является Франсуа Фийон, член парламента Франции от Парижа и бывший премьер-министр Франции (2007−2012).