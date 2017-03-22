В Ярославле вышла книга об иностранной интервенции времен Гражданской войны
Ярославль, 22 марта, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославле вышла повесть «Одна звезда…» краеведа Дмитрия Кшукина, события которой разворачиваются на фоне иностранной интервенции 1918 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор книги.
Книга является продолжением повести «Волжский ветер» о Ярославском восстании 1918 года. Ярославский краевед Дмитрий Кшукин многие годы занимается историей села Диево-Городище. В июле 1918 года село стало одним из центров восстания против советской власти во главе с полковником Александром Перхуровым. Героем стал белогвардейский офицер Константин Саврасов.
«В конце июля 1918 года подпоручик Константин Саврасов, вырвавшись из красного кольца Ярославля, прибывает в Архангельск, чтобы продолжить борьбу. Ему предстоит стать участником интересных и драматических событий, развернувшихся на севере России. В Архангельске Константина ждет новая любовь и неожиданное возвращение роковой женщины его судьбы…
Эта книга о непростом пути русского офицера в поисках правды, своей любви, своей звезды. Не случайно прекрасный и забытый романс Аренского на стихи Фета «Одна звезда над всеми дышит…» стал и названием, и смыслом этого произведения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Кшукин.
В книге описывается начало военной интервенции, а ее героями помимо вымышленных персонажей являются и реальные исторические деятели: председатель временного правительства Северной области Николай Чайковский, командующий сухопутных и морских сил белой армии на севере России английский генерал Пуль, адмирал Кемп и другие.