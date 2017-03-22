Ярославль, 22 марта, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославле вышла повесть «Одна звезда…» краеведа Дмитрия Кшукина, события которой разворачиваются на фоне иностранной интервенции 1918 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор книги.

Фото страницы Дмитрия Кшукина в Facebook Дмитрий Кшукин

Книга является продолжением повести «Волжский ветер» о Ярославском восстании 1918 года. Ярославский краевед Дмитрий Кшукин многие годы занимается историей села Диево-Городище. В июле 1918 года село стало одним из центров восстания против советской власти во главе с полковником Александром Перхуровым. Героем стал белогвардейский офицер Константин Саврасов.

«В конце июля 1918 года подпоручик Константин Саврасов, вырвавшись из красного кольца Ярославля, прибывает в Архангельск, чтобы продолжить борьбу. Ему предстоит стать участником интересных и драматических событий, развернувшихся на севере России. В Архангельске Константина ждет новая любовь и неожиданное возвращение роковой женщины его судьбы…

Эта книга о непростом пути русского офицера в поисках правды, своей любви, своей звезды. Не случайно прекрасный и забытый романс Аренского на стихи Фета «Одна звезда над всеми дышит…» стал и названием, и смыслом этого произведения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Кшукин.

В книге описывается начало военной интервенции, а ее героями помимо вымышленных персонажей являются и реальные исторические деятели: председатель временного правительства Северной области Николай Чайковский, командующий сухопутных и морских сил белой армии на севере России английский генерал Пуль, адмирал Кемп и другие.